Solicita apoyo para recuperar documentos

Río Bravo, Tam.- El señor Juan Sobrevilla de 70 años, pide ayuda para recuperar sus documentos importantes, ya que hace días fue golpeado y asaltado por unos jóvenes en la calle Guanajuato a la altura de la brecha 12, le quitaron su sueldo y los documentos que llevaba, así como su tarjeta de débito con la que le pagan en su trabajo, de esto ya dio parte al Ministerio Público.

Juan es un hombre muy trabajador, es originario de Veracruz, llegó en el año de 1996 a Río Bravo porque vio que aquí había oportunidad de mejorar su calidad de vida, y así fue, ahora trabaja para el Municipio, se encarga de la limpieza de la Plaza Ignacio Zaragoza, su turno empieza a las 6:00 horas, por lo que debe caminar desde muy temprano para llegar a su empleo, él vive en el Fraccionamiento Unidos Avanzamos con Calle Victoria número 25, colonia Hacienda las Brisas, y pide que por favor le ayuden para recuperar las cosas que le robaron o por lo menos que alguien lo asesore para sacar de nuevo sus papeles importantes que le quitaron: "Me asaltaron unos jóvenes, me quitaron mi reloj, mi dinero, mi tarjeta con la que me pagan en mi trabajo, me golpearon, me dejaron tirado y hasta se llevaron mis tarjeta del INSEN y no sé cómo hacerle para que me renueven lo que me robaron, fui al banco y no me quieren ayudar a tramitar mi tarjeta de pago, espero alguien me pueda ayudar", dijo.

Así como él hay muchos abuelitos que tienen que salir a trabajar para conseguir el sustento diario, y muchas veces no es que no tengan quien les apoye, sino que desean sentirse útiles para la sociedad, porque como Don Juan, aún tienen mucha fuerza, pero no faltan los delincuentes que al ver la vulnerabilidad de las personas se aprovechan de ellas. Don Juan visitará las oficinas del INE, para que le ayuden a tramitar su credencial de elector y le sea más fácil poder recuperar sus documentos.