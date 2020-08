Solicita apoyo ortopédico

Blanca Esthela Herrera Serrano, es una madre de familia que reside en la colonia Manuel Cavazos Lerma, y desde hace al menos cuatro años ha solicitado el apoyo de un equipo ortopédico para su pierna derecha.



Al ampliar en declaraciones, precisó que en diversas ocasiones ha efectuado una petición formal ante el DIF Municipal y otras instancias, empero, han sido infructuosos sus esfuerzos, pues no logra obtener el apoyo requerido.

Por causa de una discapacidad en su pierna derecha, utiliza unas "varillas ortopédicas" correctivas que le permiten caminar, sin embargo ante el deterioro con el tiempo, están ya inservibles y ahora lejos de ayudarle le causan molestias y dolor.

"He realizado ya varias peticiones a la autoridades, pero no han resuelto, solo se concretan a pedirme que espere, ya he esperado 4 años, creo que es tiempo suficiente para decirme si es posible apoyarme o no", dijo.

Herrera Serrano, efectuó un llamado a los lectores de EL MAÑANA que estén en condiciones de apoyarla para obtener el equipo ortopédico para su pierna y así realizar sus actividades con normalidad.