Soldados, marinos y migrantes votarán por mí: AMLO

SAN JOSÉ DEL CABO, BCS.- Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, vaticinó que ganará en todas las zonasy aledañas a unidades habitacionales del Ejército y la Marina, así como migrantes en Estados Unidos.

Durante un evento en la unidad deportiva de San José, el tabasqueño aseguró que soldados y marinos apoyan a la coalición de los partidos Morena, Encuentro Social y Del Trabajo (PT).

"Tengo la seguridad que vamos a ganar en todas las casillas cercanas a las zonas militares, en las unidades habitacionales del Ejército y la Marina. Ahí vamos a ganar, van a apoyarnos soldados y marinos. Tengo que pasar por retenes, porque no viajo en avión como los fifís y entonces ando a ras de tierra y me respetan, me respetan en todos lados", afirmó en entrevista a medios.

Recordó que en las elecciones de 2006 y 2012 han ganado por el voto de marinos y militares, pero también de los migrantes en Estados Unidos.

Durante su discurso, aseguró que en los otros partidos no hay militantes de convicción.

Durante el evento adelantó que tendrá 30 millones de votos en las elecciones del 1 de julio.

"Los tres partidos cuanto mucho tenemos 4 millones de militantes, es decir Morena, Encuentro Social y PT. Pero van a votar por nosotros 30 millones de mexicanos", aseveró.

Luego de ser interrumpido por gritos de simpatizantes del PT, López Obrador sostuvo que se necesita también la mayoría en el Congreso de la Unión, ya que de otra forma se van a obstaculizar todas sus propuestas.

"El que vote por mí, que vote por todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Voten parejo, nada de voto cruzado", pidió a sus simpatizantes.