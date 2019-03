´Solda´ su sueño de residir en EU

El oficio de soldador lo aprendió en el estado de Chiapas, aunque Carlos Ramírez Jiménez, de 35 años de edad, es originario de El Salvador, país que abandonó hace varios años con la ilusión de cruzar a Estados Unidos, en donde asegura conseguirá una mejor calidad de vida.

Hace tres décadas y media Carlos Benjamín nació en la Libertad, ciudad ubicada en El Salvador, y que abandonó hace cuatro años en busca del llamado sueño americano, mismo que se convirtió en una pesadilla tras haber sido detenido en su primer intento de pisar suelo estadounidense.

Benjamín, como le gusta que lo llamen, llegó hace unos días al albergue Senda de Vida, en donde le proporcionan un lugar para dormir, los tres alimentos diarios, ropa, artículos de aseo personal y pláticas religiosas y de concientización.

El entrevistado asegura que una vez cruzando a Estados Unidos podrá obtener mejores oportunidades laborales, ganar dólares para enviárselos a su esposa, María de los Ángeles, quien ahora vive en Chiapas junto a su pequeña de dos años de edad, de quien presume su nacionalidad mexicana.

"Mi esposa y yo llegamos a Chiapas hace cuatro años, luego de que me deportaron, porque ya una vez me retacharon los gringos, y nos quedamos en ese estado a vivir y ahora ya nos sentimos más seguros porque tenemos una niña de dos años que es mexicana incluso hasta tiene pasaporte y eso nos ha facilitado el poder seguir en México y no tener que regresarnos a El Salvador", dijo.

Reconoció que fue luego de su deportación del vecino país cuando se quedó en Chiapas y empezó a trabajar en lo que se encontraba a su paso; fue entonces cuando llegó a un taller de soldadura y aprendió el oficio, mismo del que ahora echa mano para ayudar a construir una escalera para el templete del albergue.

"Tengo muchos familiares en Estados Unidos, unos viven en Miami, otros en Virginia, Los Ángeles y en Philadelphia, quienes me están esperando para ayudarme con el trabajo y recibirme en sus casas una vez que logre pasar", narró.

De tez morena y 1.65 metros de estatura, confía en que pronto podrá estar trabajando en territorio estadounidense, a pesar del reforzamiento por parte de autoridades migratorias norteamericanas.

"Ya una vez crucé, hace cuatro años, y fue más el tiempo que estuve en prisión que lo que pude trabajar, pues pasé siete meses en diferentes prisiones de Estados Unidos y solo pude trabajar dos meses en la ciudad de Corpus Christi", relató.

Señala que lo detuvieron en la ciudad de Corpus Christi, donde permaneció en prisión, posteriormente fue trasladado a otra cárcel ubicada en Laredo y un tiempo después a Valverde y finalmente estuvo preso en Wisconsin para posteriormente regresarlo a territorio nacional.

"Me cambiaron varias veces de prisión y en cada movimiento nos amarraban de la cintura, manos y pies, como si fuéramos delincuentes cuando solo somos migrantes", dijo.

Menciona que los cuatro años que lleva viviendo en Tapachula, Chiapas le ha permitido conocer más sobre las costumbres mexicanas, el himno nacional y algunos modismos, lo que le ha valido para pasar como un miembro más de este país y evitar ser regresado a su país, El Salvador.

"Ya conozco varios lugares y nombres de la República Mexicana y cuando alguna autoridad de migración o de la federal me interroga pues les digo que soy de Chiapas y me ayudan los papeles de mi hija", aseguró el centroamericano.