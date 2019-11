¡Sold out! a ritmo de rap

Sin duda dejo claro Snoop Dogg que es un ídolo musical, aunque su polémica personalidad también le ha dado fama, este rapero y productor, logro llegar a su máxima totalidad Payne Arena de Hidalgo, Texas a donde llego con su Puf Puf Pass Tour.

El rapero inundó el escenario con su energía y con lo mejor de su rap, poniendo de pie de principio a fin del espectacular concierto, a todo el público asistente.

En esta presentación Dogg repasó muchos de sus temas icónicos, por más de una hora de rap que los asistentes no podrán olvidar, con un cigarrillo en la boca y colgantes dorados con micrófono a juego y sus características trazas, este rapero se ganó al público de ambas fronteras.

UN TRIUNFADOR

Snoop Dogg ha vendido más de 23 millones de álbumes en los Estados Unidos y 35 millones de álbumes en todo el mundo y la noche del sábado cautivo a sus seguidores con temas como Countdown to Ball Drop, I Wanna Rock, Tha Shiznit, All I Do Is Win, Snoop´s Upside Ya Head, Beautiful y Ups & Downs entre otras.

Y la recta final estuvo a cargo de emblemáticos temas como I Wanna Fuck You, Sexual Eruption, Nipsey Hustle tribute , Gangsta Party, Drop It Like It´s Hot y Young, Wild & Free logrado con solo éxitos mantener cautivo a sus seguidores por más de 60 minutos de un enérgico show.