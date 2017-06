Sofocan motín: 7 muertos. Recuperan control del penal en Victoria

Ciudad Victoria, Tam.

El Mañana / Staff

Luego de 24 horas de crisis, las autoridades de Seguridad Pública recuperaron ayer el control al interior del penal de Ciudad Victoria al registrarse desde el martes un nuevo episodio de violencia que dejó un saldo definitivo de siete muertos: tres policías y cuatro prisioneros.

En los enfrentamientos armados que se prolongaron durante más de cuatro horas entre agentes estatales y reos que contaban con fusiles de alto poder, el reporte oficial confirmó que se registraron también 13 heridos: seis policías y siete reclusos.

VUELVE EL ORDEN

Durante el transcurso de la tarde del martes y la mañana del miércoles hizo acto de presencia el general brigadier Erwin Solórzano Barragán, acompañado del coronel de Infantería Anastasio Santos Álvarez, coordinador del Grupo de Acción Zona Centro y comandante del 77 Batallón de Infantería, respectivamente.

El general Solórzano Barragán asumió la coordinación de los trabajos para restablecer el orden al interior del penal con el ingreso de más de cien efectivos de la Policía Federal.

Paralelamente, personal de la SSP anunció a los familiares de los internos que aunque habían sido suspendidas las visitas se permitiría el acceso a un grupo de diez familiares de los internos y finalmente la Vocería anunció que fueron veinte las personas que ingresaron.

Durante la visita guiada fueron entregados platillos de comida a los familiares que permanecían en el exterior del penal, justo cuando la circulación fue reanudada luego de que los elementos de la Policía Federal y la Defensa Nacional desalojaron las inmediaciones.

Finalmente un grupo de veinte camionetas y motocicletas de la SSP abandonaron el penal al reportarse recuperado el control de las instalaciones.

Los agentes abatidos la tarde del martes, José Eustorgio Olmedo Santiago, José Aarón Martínez Guerrero y Moisés Ulises Pérez Martínez, recibieron un homenaje póstumo en las instalaciones del complejo de seguridad de esta capital.

REPORTAN APAGÓN

En las últimas horas de anoche, se registró una descompostura en uno de los transformadores de la CFE que alimenta de energía el penal de Ciudad Victoria.

Al cierre de edición se reportaba nuevamente la movilización de elementos de la Policía Federal y del 77 Batallón de Infantería para resguardar los alrededores del inmueble.

‘Mamá, yo estoy bien’

Por Alejandro Echartea





Ciudad Victoria, Tam.

El Mañana / Staff

"Me dijo sí mamita yo estoy bien, te quiero mucho. Aquí estoy muy bien mi hermano también”. Madre de dos internos, tras su visita al penal

Una vez que el grupo de veinte familiares de los internos del reclusorio abandonaron las instalaciones fueron abordados por las personas que se quedaron afuera esperando noticias desde el interior.

Algunas mujeres salían con lágrimas en los ojos, otras rehusaron responder cuestionamientos, sólo algunas accedieron hablar con los medios de comunicación.

Desde la tarde del martes, a través de las redes sociales, se mencionaba una cifra que oscilaba entre los 40 y 80 reos muertos, versión que fue desmentida por las mujeres que se entrevistaron con sus familiares al interior del penal.

“La autoridad nos dijo, ‘si no les decimos nada es porque están bien’, a las personas que yo estoy buscando sí están en una situación, no mala pero están bien dentro de lo que cabe”.

– ¿Visitaron algún módulo?– se les cuestionó.

“No fuimos a ningún módulo, ahí vimos a nuestros familiares”.

– ¿Les hablaron sobre fallecidos?

“No, adentro todo está muy tranquilo, está muy bien, están muy relajados y nada más es todo lo que yo le puedo decir”.

Las mujeres manifestaron que al ingresar se les proporcionó bebida y alimentación, la cual compartieron con sus familiares.

“Al menos mi hijo está muy bien, él trabaja en el área de cocina, él está muy bien, a él no se le molestó para nada, no me le pegaron ni nada y le pregunté por su otro hermano y me dice que él está muy bien”.

La mujer, quien prefirió guardar el anonimato, consideró que la situación al interior es de calma.

– ¿No le comentó si los habían tenido en el sol o a la intemperie?

“No, más que nada yo quería saber de él, del sentir de él, que él me dijera ‘mamá yo estoy bien’, aparte de eso yo le dije ‘yo te veo bien’, me dijo ‘sí mamita yo estoy bien, te quiero mucho, te amo, cuídate mucho, mejor vete para la casa a descansar, estás enferma’, dentro de lo que cabe yo estoy muy bien”.

–¿Usted descartaría la versión que circula en redes sociales la cual habla de cuarenta u ochenta muertos?

“Es mentira, es mentira”, repitió.