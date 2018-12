Sofía Vergara pide a ex comprobar residencia

Laredo, Estados Unidos.

Vergara pidió a un juez que Loeb aporte pruebas de que reside en Louisianna, pues es este lugar en donde pretende descongelar los embriones que juntos procrearon cuando eran pareja, publicó el diario El País.



La protagonista de Modern Family afirma que Loeb debe acreditar su residencia con recibos del supermercado, cuenta local de banco y otros gastos.



Loeb pretende llevar la batalla de los embriones a Louisianna, un estado pro vida que reconoce a los embriones fecundados como seres humanos.



Sofía Vergara y Nick Loeb fueron pareja entre 2009 y 2013, tiempo en el que decidieron fecundar dos embriones y congelarlos para el momento en el que decidieran ser padres.



La estrella y su ex pareja establecieron que los embriones no podían tocarse si alguno de los dos no estaba de acuerdo, pero en el contrato que firmaron no se establece qué pasaría en caso de que la relación terminara.



Fuentes allegadas afirman que Loeb solo actúa por revancha, pues no ha superado la ruptura con la colombiana y quiere arruinar el matrimonio de ella con Joe Manganiello.