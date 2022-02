Sofía Niño de Rivera se parte en dos

"Fue muy distinto a todas las demás giras que he hecho. Ahora, con hijos, tenía que llegar el mismo día del show a donde se haría, y el domingo, muy temprano, me regresaba porque tenía que ser mamá el resto de la semana. Entonces sí fue muy pesado, la verdad, y más en pandemia, porque siempre estaba pendiente y cuidándome de no contagiarme.

CIUDAD DE MÉXICO.- No mezclar negocios con placer pareciera ser una regla de oro entre los empresarios, pero para Sofía Niño de Rivera, curiosamente, esta fórmula fue la base no sólo para concretar uno de sus más grandes sueños, al realizar su gira Lo Volvería a Hacer por Estados Unidos a finales de 2021, sino por lograrlo en medio de la pandemia y habiéndole dado la bienvenida a su segundo bebé.

"Fue muy difícil y no lo pude haber logrado sin los abuelos, que son únicos en cualquier cultura, pero en la latina más. Si no tuviéramos a los abuelos, no lo lograríamos, y también gracias a que mi esposo no vino todas las veces y se quedaba con ellos cuando yo me iba", compartió la estandupera, en videoentrevista.

En el show que quedó inmortalizado en su especial, grabado en The Gramercy Theatre, en Nueva York, y que llegó este viernes en exclusiva por Prime Video a más de 240 países, la comediante, de 40 años, comparte abiertamente los retos y estragos que ha atravesado durante las nuevas etapas de su vida, desde su matrimonio hasta sus partos y su maternidad, temáticas que la han hecho conectar con público de todas partes del mundo.

"No es fácil (llegar a público internacional), y para mí es increíble que lo que sea que me pase, piense o quiera poner allá afuera, haya alguien que diga 'yo también'. Con que una persona lo dijera, yo ya me daba por bien servida, pero verlo alrededor del mundo te hace sentir no tan sola en un mundo tan grande.

"Como todos vivimos en nuestra cabeza, pensamos que lo que nos está pasando es único y lo peor que nos ha pasado, y que nadie más está igual de loco que tú, pero luego, al salir y decir lo que digo y encontrarme con muchas personas que me dicen 'yo pienso igual', me hace sentir acompañada", aseguró.