Sofía Castro orgullosa de su madre

Con un mensaje en el que resaltó el orgullo que siente por su mamá y lo que ha hecho por sus hijas y los hijos del ex Presidente Enrique Peña Nieto, Sofía Castro escribió unas palabras de agradecimiento a la ex Primera Dama, Angélica Rivera, asegurando que sólo ella conoce su propia historia.



Además, en su breve escrito también tuvo como objetivo decirle a su progenitora que siga volando como una "Gaviota" de grandes alas.



"Te amo, te respeto y te admiro... Qué honor compartir contigo estos años. GRACIAS por no soltarnos de la mano, por siempre encontrar la estabilidad que necesitábamos los 7, por ser esa GRAN mujer que eres", escribió Sofía en Instagram donde compartió una fotografía junto a su mamá y detrás de ellas el ambiente navideño.



"Y sobre todo gracias por representarnos. Solamente tú sabes tu propia historia y lo vivido durante este tiempo. Sigue volando Gaviota, con esas alas tan grandes que tienes".



En esta publicación que hizo en Instagram y que a una hora superó los 25 mil "me gusta", desactivó el acceso a sus seguidores para hacer comentarios.



Sofía también dirigió unas palabras a Peña Nieto previo a dejar la Presidencia.