Sofía Castro espera el estreno de "Monster Party"

CIUDAD DE MÉXICO

Secuestrada, ese es el siguiente personaje que Sofía Castro interpreta para cine.

La joven espera el estreno de "Monster party", filme estadounidense que rodó el año pasado, bajo la dirección de Chris von Hoffmann, director de "White trash".

"Es un thriller, de suspenso y asesinos; soy una niña a la que tiene secuestrada un clan y ya no cuento más, para que vayan a verla", dice.

En el proyecto que sabe estrenaría tentativamente en junio, participan Sam Strike (Timeless), Virginia Gardner (Tell me how I Die) y Brandon Micheal Hall (The mayor).

Castro, hija de Angélica Rivera, Primera Dama de México, señala que tiene ofertas de trabajo para otras cintas.

Recién se le vio como parte de la serie de Luis Miguel, encarnando a la hija de un presidente de México a la que le canta "El Sol" en su cumpleaños.

"He podido combinar el trabajo y los estudios", señala.

Sofía empezó su carrera a los 14 años de edad con la telenovela "Teresa" (2010), a la que siguieron, entre otras, "Cachito de cielo" y "Por siempre mi amor", siendo "Por amar sin ley", la más reciente.