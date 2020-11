Sobrevivir a diciembre, meta de comerciantes

Cd. Victoria, Tam.- La actividad económica en el mes de diciembre será determinante para que muchos negocios logren sobrevivir y continuar en operaciones el próximo año, consideró el empresario local Manolo Corcuera Canseco; recordó que la pandemia por la COVID-19 afectó tanto a la economía que los empresarios deberán de considerar medidas extremas para evitar la quiebra.

"Es un año que a todos nos agarró en curva y que nos agarró de alguna manera no tan cuidados como hubiéramos querido, creo que la pandemia nos demuestra también que el Gobierno no es tan enérgico a veces en las decisiones que toma, y no es porque no quisieran tomarlas sino porque es algo nuevo que cada semana va cambiando, y hay nueva información, y ya uno no sabe que no es real y qué no es tan exacto".

El integrante del consejo de la Canaco victorense consideró que algunos países tomaron medidas drásticas desde el inicio de la pandemia lo cual, a la larga, les permitió reactivar sus economías; señaló que si esto se hubiera implementado en el país, entre marzo y abril, actualmente habría una reducida tasa de contagios y una actividad económica más ´normal´, "en México confundimos el frenar la economía con el cuidarnos de la enfermedad".

"Anoche hubo un nuevo decreto que nos manda un poquito para atrás, pero la realidad es que no respetamos las reglas, sí batallamos mucho -en general- como mexicanos para seguir las reglas, para entender la importancia del uso del cubrebocas", y apuntó, "hace un par de horas me topé a un muchacho en moto con cubrebocas, pero sin casco... no entiende uno ya... no entendemos, de todo hay que cuidarnos".

Corcuera Canseco dijo que actualmente se realiza una campaña de promoción, concientización y uso del cubrebocas por parte de la sociedad civil en donde el objetivo es salvar la temporada navideña, "pensamos que para abril que iba a durar un mes y medio y ya prácticamente se acabó el año y viene la época del cierre que es la más violenta en términos comerciales porque va haber negocios que no van a prosperar, que no van a pasar el año".