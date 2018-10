Sobreviviente recuerda terror en masacre a sinagoga

Pittsburgh

Un sobreviviente de la masacre en una sinagoga de Pittsburgh describió el domingo cómo él y otros feligreses aterrorizados se ocultaron en un armario mientras el agresor pisaba el cuerpo de un hombre al que acababa de matar, ingresaba allí donde estaban escondidos y echaba un vistazo.

"No puedo decir nada y apenas respiro", recordó Barry Werber, de 76 años, en una entrevista con The Associated Press. "No nos vio, gracias a Dios".

El hombre armado, Robert Gregory Bowers, se puso a disparar con un fusil AR-15 y otras armas durante ceremonias religiosas dentro de la sinagoga Árbol de la Vida, matando a ocho hombres y tres mujeres antes de que un equipo especial de la policía lo rastreara y baleara, según declaraciones juradas estatales y federales dadas a conocer el domingo. Expresó su odio a los judíos durante la masacre, y posteriormente le dijo a la policía que "todos estos judíos necesitan morir", señalaron las autoridades.

Seis personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas cuatro agentes.

Bowers ingresó a un edificio que alberga a tres congregaciones distintas, las cuales llevaban a cabo ceremonias religiosas por el Sabbath cuando el ataque comenzó justo antes de las 10 de la mañana en el arbolado vecindario de Squirrell Hill, a unos 10 minutos del centro de Pittsburgh.

A medida que las autoridades trabajaban para recabar los antecedentes de Bowers y sus movimientos, comenzaron a surgir versiones espantosas de los sobrevivientes.