Sobreviviente pide a mujeres autoexplorarse

"La primera etapa que pasé cuando supe que tenía cáncer fue miedo coraje, tristeza coraje y depresión y fue en esta última cuando pensé que no me iba a dejar vencer". Lizeth García Dueñas, sobreviviente

A seis años de que le detectaron cáncer de mama, Lizeth García Dueñas, sobreviviente de esa enfermedad, exhorta a las mujeres a autoexplorarse y acudir a las revisiones médicas para evitar ser una víctima más de este padecimiento que cobra la vida de 20 mujeres mensualmente en Tamaulipas.

Lizeth, de 42 años de edad, recuerda que fue el mes de octubre, pero del 2013, cuando le detectaron cáncer etapa 1, enfermedad que la llevó por procesos difíciles y dolorosos pero que al día de hoy la mantienen de pie y victoriosa.

En el marco del mes de octubre dedicado a la sensibilización contra el cáncer de mama, insistió a las féminas a realizarse mensualmente la autoexploración, ya que considera es la llave para luchar contra esta enfermedad y en caso de que esta llegue poder detectarla oportunamente.

Lizeth, es una sobreviviente de cáncer, enfermedad que no solo le causó dolor físico sino emocional, "Durante mi vida uno de los dolores mas grandes que he tenido no fue cuando escuché el diagnostico de cáncer, sino cuando mi mamá al verme conectada a mi proceso de quimioterapia se preguntó porque yo y no ella".

"Yo creo que cuando ves sufrir a tus seres amados, el dolor físico no es tanto como el dolor de tu corazón, la primera etapa que pasé cuando supe que tenía cáncer fue miedo coraje, tristeza coraje y depresión y fue en esta última cuando pensé que no me iba a dejar vencer", dijo.

Recuerda fue entonces cuando empezó a alimentarse física y espiritualmente ya que estaba decidida a enfrentar dicho padecimiento, "le pedí a Dios dos cosas, primero que me diera los medios para pasar por esta prueba y lo hizo y la segunda que me diera la fuerza para resistir los malestares de la enfermedad".

Agrega que aun y con los estragos de la enfermedad tomó la decisión de comer aun sin hambre, luego de pasar por seis quimioterapias en las cuales duraba conectada desde las 7 de la mañana hasta las7 de la noche.

"Decidí enfrentar la enfermedad, pensar positivo y me dije, estoy enferma del cuerpo no de la mente y voy a poder enfrentar esta enfermedad, pasar por lo que tenga que pasar y así fue pues se me cayó el cabello, las cejas, las pestañas, las uñas y tuve dolores intensos entre otros malestares", dijo.

Lizeth indica que en el proceso que le llevó la enfermedad aprendió a escuchar su cuerpo, "no estamos en contacto interno del cuerpo, el cuerpo es muy sabio".

Recuerda que el proceso fue muy difícil ya que llegó a depender de amigos y familiares para salir adelante pues entre los estragos de la enfermedad estuvo impedida hasta para lavarse ella misma los dientes o bañarse.

"Aprendí a aceptarme, cuidarme y amarme, actualmente tengo tres hijos y estoy agradecida de ser una sobreviviente de esta enfermedad que si bien es detectada a tiempo tienes altas posibilidades de vencerla, por eso es importante que las mujeres se autoexploren y vigilen de manera permanente", concluyó.