Sobreviviente: el tirador de California era un 'forastero' en el lugar de trabajo

Con cautela, Bertolet salió de su oficina atrincherada en la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara en San José, con la esperanza de poder ofrecer primeros auxilios a cualquiera que necesitara ayuda. Pero todo lo que encontró fueron cuerpos.

"No había ayuda a nadie", dijo el hombre de 64 años, con un ahogo. "Se aseguró de que todos estuvieran muertos. Vi a algunos de mis compañeros de trabajo dar su último aliento. Y todos se habían ido ".

La masacre fue el peor tiroteo masivo en el Área de la Bahía de San Francisco en décadas. El pistolero Samuel James Cassidy, un empleado de VTA de 57 años, abrió fuego el miércoles por la mañana en el patio de trenes de San José, matando a ocho personas antes de dispararse a sí mismo. Una novena víctima murió horas después en el hospital.

Bertolet, que trabaja en el departamento de señales, dijo que tenía una relación cortés con Cassidy cuando pasaban por el vestuario o el pasillo. Describió a "Sam" como un extraño en las instalaciones, un solitario que se sentaba solo, nunca hablaba con nadie y nunca encajaba. Parecía apuntar a compañeros de trabajo específicos, dijo Bertolet.

"Entiendo lo que lo empujó. Sam siempre estaba afuera. Nunca estuvo en el grupo. Nunca fue aceptado por nadie ", dijo Bertolet el jueves durante una entrevista con The Associated Press. "Miras hacia atrás y dices, 'sí, encaja'. "

En las horas posteriores a la violencia, empezaron a encajar más piezas:

La ex esposa de Cassidy dijo que solía llegar a casa del trabajo resentido y enojado por lo que percibía como asignaciones injustas hace más de una década. Un funcionario de la administración de Biden, hablando bajo condición de autoridad, dijo que Cassidy habló de odiar su lugar de trabajo cuando los oficiales de aduanas lo detuvieron después de un viaje a Filipinas en 2016.

Incluso había hablado de matar gente en el trabajo, dijo su ex esposa Cecilia Nelms a The Associated Press.

"Nunca le creí y nunca sucedió. Hasta ahora ", dijo entre lágrimas.

Amigos y familiares recordaron a las víctimas como un grupo amoroso, bondadoso y heroico, y los funcionarios de VTA han llamado a la fuerza laboral de más de 2,100 por familia. Si bien Bertolet criticó la laxa seguridad de la instalación y dijo que hubiera deseado tener su propia arma para detener a Cassidy, también contó una historia diferente de hombres que habían trabajado juntos todos los días.

"Conozco a algunos de esos tipos, seguirán bromeando contigo y te seguirán martillando sobre cosas", dijo, y agregó que cualquiera "de piel delgada" podría no haber sido capaz de manejarlo.

La alguacil del condado de Santa Clara, Laurie Smith, dijo que Cassidy parecía elegir sus objetivos. Le dijo al menos a una persona "No te voy a disparar" y abrió fuego contra otros.

Bertolet habló de un escenario similar.

"Estaba enojado con ciertas personas. Estaba enojado y se vengó de personas muy específicas. Le disparó a la gente. Dejó que otros vivieran ", dijo. "Fue muy personal. Muy específico ".

Las autoridades no han especulado sobre un motivo más allá de caracterizar a Cassidy el jueves como un "empleado de VTA muy descontento durante muchos años, lo que puede haber contribuido a por qué se dirigió a los empleados de VTA".

Glenn Hendricks, presidente de la junta directiva de VTA, dijo el jueves que no tenía información sobre las tensiones entre Cassidy y los compañeros de trabajo a los que disparó.

"VTA es una familia unida", dijo Hendricks. "Dejaría que la investigación se resolviera sola".

La investigación es complicada. Abarca dos escenas del crimen: Cassidy aparentemente tenía un dispositivo que prendía fuego a su casa casi simultáneamente a cuando comenzó a disparar, y tiene 100 testigos potenciales que estaban trabajando en la estación de trenes en ese momento.

Cassidy llegó al patio de trenes alrededor de las 6 am, con una bolsa de lona llena de tres pistolas semiautomáticas y 32 cargadores de alta capacidad. No está claro exactamente cuándo comenzó el derramamiento de sangre, pero la primera llamada al 911 que informó sobre un tirador activo se produjo a las 6:34 a. M.

"Estábamos sentados en el frente de nuestra oficina y comenzamos a escuchar los estallidos", dijo Bertolet. "ESTALLIDO. ESTALLIDO. BANG BANG BANG."

Él y sus compañeros de trabajo arrojaron una mesa frente a la puerta cuando Bertolet llamó al centro de control de la instalación mientras continuaba el tiroteo.

Los disparos hicieron que Rochelle Hawkins, una mecánica de VTA, dejara caer su teléfono celular en el tumulto.

"Corría tan rápido que corrí por mi vida", dijo.

Una de las víctimas, Taptejdeep Singh, trató de salvar a su amigo antes de que Cassidy le disparara.

"Taptejdeep me llamó para advertirme que había un tirador activo en el Edificio B y que me escondiera o saliera de inmediato", dijo Sukhvir Singh.

Sukhvir Singh sobrevivió. Su amigo no lo hizo.