Sobreviven familias con 11 pesos la hora

México tiene un salario mínimo raquítico, con lo cual una familia tiene que sobrevivir prácticamente para atender la alimentación, salud, educación y recreación: son 11 pesos por hora lo que gana un trabajador que obtiene el salario mínimo.

En otros países la ventaja en el salario mínimo que ganan es abismal, provocando entre los mexicanos menor calidad de vida y mayor pobreza.

Por ejemplo el salario mínimo en Canadá es de mil 672 pesos por día, lo que significa 209 pesos por hora, en el caso de Estados Unidos mil 102 pesos por día, lo que representa 133 pesos por hora, pero en México son 88 pesos con 36 centavos por día, significa que el trabajador gana 11 pesos por hora.

NO ALCANZA

Juan Ramírez, trabaja como afanador, gana el salario mínimo, alrededor de 608 pesos, con ese dinero tiene que hacer rendir para pagar agua, luz, renta y alimentación, sin contar alguna enfermedad que se pudiera presentar.

"Lo que gano y recibo cada semana va directo para pagar los servicios porque si no me cortan la luz, el agua, y compro mandado, tratando de economizar lo mayor posible, a veces compro solo huevo o leche para ir pasándola, porque en realidad no alcanza, y cada año todo sube, el gas, la canasta básica y a nosotros nos aumentan algunos pesos", dijo.

La historia se repite en miles de hogares en diferentes estados y municipios del país, el salario no alcanza.

De acuerdo a información del INEGI, Data Coparmex y Banxico,actua lmente el salario Mexicano, se encuentra en los niveles más bajos comparativos de remuneración salarial de América Latina y la inmensa mayoría de sus socios comerciales.

México tiene el tercer salario mínimo real más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que agrupa a 36 países en Latinoamérica, quedando solo por encima de Nicaragua y Venezuela.

De acuerdo a lo que marca la Constitución Política de México, el salario mínimo tendría que satisfacer las necesidades de alimento, vivienda, educación, vestido, transportación y bienes culturales, sin embargo, por lo menos en los últimos 30 años eso no se cumple, incluso ahora todavía está por debajo de la línea de pobreza, lo que genera más horas trabajadas para ganar menos que en otros países.

Lo estiran a más no poder

>Salario mínimo general a partir del 1º de diciembre de 2017 fue de $88.36 pesos diarios.

>Actualmente, el salario mínimo a nivel nacional es de 88.36 pesos, tan sólo 8 pesos más que el salario del 2017.

>En México, el actual salario mínimo general solamente cubre el 90% de la canasta alimentaria y no alimentaria fijada por CONEVAL.

>El salario mínimo general en México ha experimentado una paulatina precarización en el transcurso de las últimas décadas.

>Su poder adquisitivo se redujo en un 57% en los últimos 50 años.