Sobrevive familia tras caer a barranco con camioneta

Monterrey, México.

El conductor Rubén Gallegos Adame, de 33 años, originario del ejido Caja Pinta, en Linares, resultó lesionado y fue trasladado en estado estable al hospital municipal, aunque con unos golpes de consideración.



Sus cuatro acompañantes, de quienes no se proporcionó su identidad, sufrieron golpes leves y no fue necesario su traslado a un hospital.



De acuerdo a los primeros informes, la camioneta pick up Ford Lobo negra se desplazaba hacia el centro de Iturbide, a la altura del kilómetro 50, cerca de las 17:40 horas.



El pavimento resbaladizo y la velocidad con la que se desplazaba produjo que la pick up se saliera del camino y volcara hacia el barranco de unos 15 metros de profundidad.



Según los datos proporcionados, la camioneta dio varias volteretas y cayó al fondo del barranco para quedar en posición normal.



Por medio de equipo de cuerdas y arneses, elementos de Protección Civil de Iturbide rescataron a los cinco ocupantes de la camioneta.