Sobrevive a enfermedad pese a ser desahuciado

Tampico, Tam.- Derivado de una enfermedad terminal, de la que estaba ya desahuciado, un trabajador de la Refinería Francisco I Madero logró sobrevivir y recuperarse totalmente, pero ahora le niegan regresarle su plaza laboral pese a que ya procedió legalmente ante la instancia correspondiente.

Se trata de Ignacio Villalobos Cisneros, quien presentó un cuadro de cáncer o sarcoma maligno en la fosa nasal, que se le extendió al cuello y pulmón, esto diagnosticado en el 2015.

El diagnóstico fue emitido por el oncólogo del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, Rubén Valle Chantack; debido a los tumores el pronóstico de supervivencia era del uno por ciento; a su esposa y madre les dijeron que debían prepararse con los servicios funerarios en aquel entonces.

"Dijeron que yo iba a morir, pero me aferré a la vida, me aferré a la posibilidad de ser padre, me habían dicho que no iba a llegar a ver a mi hija a nacer", dijo Villalobos Cisneros, quien es ingeniero químico y Técnico en Urgencias Médicas (TUM) voluntario de la Cruz Roja Mexicana.

Cuenta con 35 años de edad y él optó por luchar por la vida, pese a que en el hospital de Petróleos Mexicanos no contaban con el equipo médico para sus valoraciones y tratamiento, eligió acudir al servicio particular, en total durante los tres años de curación tuvo 38 radiaciones y 16 quimioterapias, además valoración médica entre pública y privada en las ciudades de Madero, Nuevo León y en México.

"Poco a poco me fui dado cuenta que los pronósticos médicos iniciales fueron erradicándose con mi evolución; lo más importante que el 13 de octubre de 2016 el perito de Pemex Dr. David Roberto Cisneros Alemán, finalmente me dictaminó que yo no iba a sanar, qué mi tratamiento era paliativo",

Sin embargo al paso del tiempo lejos de desanimarse, "seis días después yo estaba corriendo una carrera atlética, pero creo que fue inhumano el trato que me dieron los doctores del Hospital Regional".

Debido a su enfermedad y que estaba desahuciado, también perdió sus derechos laborales, según le informaron en el área de Recursos Humanos de Pemex y no percibe salario desde el 14 de febrero de 2017.

Refirió que el lapso de su enfermedad, fue un tormento, pero ahora vive otro, al no tener ingresos para sostener a su familia.

"Saber que ya no tienes cáncer es revivir, saber que ya no tenía células malignas... Es una nueva oportunidad; pero la guerra emocional, los intereses del hospital y el ego médico decidieron no reubicarme argumentando que aún estoy enfermo", expuso.

Villalobos manifestó que desde que se recuperó intentó regresar a su trabajo en la paraestatal, sin embargo fue bloqueado, por lo que decidió entablar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que está asentada bajo el expediente 1063/2017.

Ahora espera que la Secretaría del trabajo y Previsión Social dictamine su caso, ya que actualmente está en desahogo de pruebas.

TRADICIÓN. Tras haber sobrevivido tocó la campana.

DEMANDA. Interpuso el recurso ante la STyPS tras la negativa de regresarle su fuente de empleo.