Sobrelleva la cuarentena gracias a sus fans

Para la cantante Nadia haber vivido el encierro de la cuarentena fue como haber vuelto a un reality show, pero de acuerdo a la exacadémica fue mucho más fácil de sobrellevar gracias a las redes sociales y plataformas digitales.

"He estado en cinco concursos de Reality y es diferente, porque aunque entre comillas no tienes interacción con otras personas, ahora que estamos viviendo esta cuarentena te puedes dar cuenta que lo difícil que es estar aislado y súmale a eso que no puedes platicar con nadie más que con las personas que están en la casa, ahora sí que esta cuarentena se me está haciendo mucho más fácil, porque es una gran ventaja, la verdad que está padrísimo poder tener las redes de nuestro lado", comentó a EL UNIVERSAL.

La intérprete mexicana expresó su felicidad por poder retomar la convivencia con sus seguidores a través de las plataformas digitales, porque a pesar de la distancia, ella vive la experiencia como si saliera a tomar un cafecito con sus amigos.