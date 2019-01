Sobre EZLN ´no me van a cucar´

Ciudad de México

Ante la resistencia al proyecto del Tren Maya anunciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió con una declaración de respeto y admisión del diálogo en general, así como con una estampa infantil.

En su conferencia de prensa matutina, mencionó que antes se acostumbraba confrontar a la hora del recreo entre niños, cuando para provocar un pleito, se decía, "a que no le quitas la basurita" o "eso si calienta"... así, expuso: "tampoco me van a cucar, nadie me va a cucar".

Añadió que su respuesta es que no caerá en ninguna provocación.

"Para que no vayan a decir: ´Es soberbio, es indiferente´... sencillamente, todos tenemos derechos a manifestarnos, y somos respetuosos del derecho a disentir.

López Obrador expresó que respetaba los planes, programas y decisiones del EZLN, reiterando que en el país no hay represión, ni censura, para luego agregar:

"Quien califica es el ciudadano. No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación, puede haber diferencias, las hay, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito".

El mandatario aseguró que el enemigo a vencer es la crisis de México, por lo que aun cuando quieran confrontarlo no va a dar respuesta.

Además, sostuvo que sus proyectos están provocando inconformidad de los conservadores, porque ya se dieron los cambios:

"Tardó este régimen de injusticias y privilegios 36 años, y es natural que haya cuestionamientos y críticas, puntos de vista distintos. Los entiendo. Y además vamos a garantizar siempre el derecho a disentir".

Aseguró que ha visto al subcomandante Marcos (hoy Galeano) en dos o tres ocasiones, aunque ya hace unos 20 años, y dijo no tiene ningún conflicto personal con el ni con ningún dirigente zapatista ni de otra organización social o política.

"Están en su derecho de expresarse, manifestarse, no veo por qué deba preocuparnos, somos libres... siempre he dicho que en democracia hay pluralidad, en dictadura es pensamiento único nadie puede hablar, nadie discrepa. Nosotros tenemos afortunadamente el respaldo de los ciudadanos, el apoyo de la gente, no le hacemos mal a nadie, al contrario vamos a atender a todos, a escuchar a todos, y se le va a dar preferencia a los pobres, a los humildes".