SNTE dividido en Reynosa. Buscan operativos de seguridad

Mientras se llevaba a cabo la reunión del comité de seguridad en Reynosa para generar estrategias de prevención, detección y erradicación de violencia en las escuelas, el gremio magisterial se dividió, más de la mitad de los profesores mostraron inconformidad por la presencia de Jorge Acuña Tobías, Secretario de Organización II de la sección 30 Sindicato Nacional de Trabajadores de la(SNTE).

Con los gritos "Fuera Acuña", "No nos representas","No te queremos" entre otros, hicieron mostrar el descontento que causaba su presencia en la junta, y es que argumentaban que él se había negado a participar en las marchas organizadas por los maestros a favor de la paz.

"No sabemos que está haciendo él ahorita aquí, él esta convirtiendo esto en política, este fue un movimiento independiente y no tiene nada que hacer por eso no dejaremos de gritar para que las autoridades nos escuchen y sepan que él no nos representa".

Él junto con otros 6 profesores más, moderaron los diálogos con el Gobierno del Estado. "Si tanto le preocupamos los maestros porque no se presentó en la marcha,él estaba esperando que las autoridades le hablarán y como ya está aquí se esta parando el cuello a raíz de nosotros que estuvimos asoleándonos".

Tras la protesta, Acuña Tobias mencionó que su asistencia respondió al interés colectivo por llegar a un acuerdo y no a temas políticos. "Estamos las partes interesadas hay compañeros de este movimiento que surgió de manera espontánea hay voluntad, pueden existir compañeros que puedan externar un sentir diferente bienvenido y se reconoce pero estamos en la mejor voluntad".

Bloquean su salida...

Al salir de Palacio Municipal donde se realizó la junta Acuña abordó un vehículo junto con otros funcionarios, su salida fue bloqueada por los manifestantes que crearon una barrera humana exigiendo no lo llevaran. "No es justo, este movimiento es independiente no queremos al sindicato aquí, el tiene que bajarse, no nos representa" se escuchaba entra la multitud.

Finalmente tras casi 15 minutos de obstaculizar su paso, el representante del SNTE bajo del auto sin hacer contacto con los profesores.

Otra manifestación

Los profesores de Reynosa se volvieron a manifestar, esta vez en las instalaciones de la Octava Zona Militar donde días antes autoridades municipales los habían citado para entablar dialogo, el contingente conformado por más de 250 personas permaneció más de 3 horas en el lateral del inmueble. Después se desplazó a presidencia municipal complicando la circulación sobre la carretera libre Reynosa-Rio Bravo.

Cronología

El reloj marcó las 8 de la mañana del viernes cuando más de mil profesores de reunieron en un centro comercial del Bulevard Morelos iniciando una manifestación contra la violencia y por La Paz rumbo a presidencia municipal.

Tres horas después, al llegar a su lugar de destino las autoridades toman cartas en el asunto, se comprometen a atenderlos el día lunes en una reunión de seguridad con el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el cuartel militar.

Los profesores designarían a un representante de cada nivel educativo para el diálogo pero todos pidieron estar afuera de la reunión, con su protesta, al describir el movimiento como independiente.

Ese día las clases se suspendieron en 73 planteles, es decir el 10 por ciento de las escuelas en Reynosa.

Durante el fin de semana surge la incertidumbre en el gremio magisterial y se mantiene la suspensión de clases hasta nuevo aviso.

Lunes 8 de octubre los docentes cumplieron llegaron a la base militar.

Divididos en grupos, unos en presidencia con representantes del gobierno estatal y otros en la base militar, donde los habían citado y a donde no llegaron, a ellos nos les quedo de otra más que moverse a palacio municipal, Ahí también llegaron con pancartas.

En estos momentos la reunión continúa, aún sin acuerdos las pancartas siguen levantadas.