Slipknot estrena video de "Nero forte"

La banda de metal Slipknot lanzó el video de Nero forte, tema de su más reciente producción discográfica We are not your kind, dirigido por el percusionista del grupo, Shawn "Clown" Crahan.

Tras el estreno de We are not your kind, la banda de nü metal ha estado muy activa con presentaciones y trabajos audiovisuales, y ahora compartieron su nuevo videoclip, en el que se ve a los integrantes del grupo tocando bajo una atmósfera psicodélica.

Asimismo, otros planos detallados de la máscara del vocalista Corey Taylor, se pueden apreciar en la nueva entrega visual, como a James Root, guitarrista, quien en solitario aparece tocando delante de sus amplificadores. Después hay una toma panorámica con toda la agrupación y en momentos, tomas fuera de foco.

Los creadores de Knotfest comenzarán el 2020 enfocados en su gira de promoción, la cual comienza a mediados de enero, al lado de los polacos Behemoth. Asimismo, llevarán por primera vez su festival a España y Reino Unido, pues los únicos países donde se realiza hasta ahora son Japón, Estados Unidos, Colombia y México.