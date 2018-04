Slim firme defensa del nuevo aeropuerto de la CDMX

Slim entra de lleno en la campaña electoral mexicana. El séptimo hombre más rico del mundo, primer accionista de América Móvil y del grupo Carso, y una de las figuras más influyentes en México ha salido este lunes en defensa del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que el favorito para llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, propone cancelar.

"En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto sobre un área. El único que yo podría comparar es el canal de Panamá.Lo más importante no es solo que esté en la ciudad, sino que está en el área nororiente: donde más pobreza hay en la Ciudad de México", ha subrayado Slim en una multitudinaria y extensa rueda de prensa. "Suspender el proyecto es suspender el crecimiento del país.

Es trascendente, paradigmático y la mejor alternativa. El aeropuerto actual es insuficiente desde los años noventa y la racionalidad del proyecto es indiscutible".

"Lo que necesita México es inversión, inversión y más inversión. Sin ella no hay posibilidades de progreso ni mejores salarios. Y esta es una gran inversión", ha incidido el empresario mexicano. "Hay que recuperar el crecimiento y salir del estado de estancamiento, pero no hay actividad económica ni empleo sin inversión". El aeropuerto es uno de los grandes asuntos en estos primeros compases de campaña para los comicios de julio, con constantes presiones para que López Obrador abandone su idea de suspender la construcción.

El empresario no ha querido hacer ninguna referencia explícita al líder de Morena (izquierda), pero el destinatario de sus palabras era claro. Preguntado por si su interés es convencer a López Obrador, Slim se ha limitado a pedir que analice "más a fondo" el proyecto. ¿Espera que no sea elegido? "No sé, no sé. Eso no depende de mí", ha añadido. "La competencia [electoral] está abierta como pocas veces". El holding empresarial de Slim está involucrado en la obra como constructor y como inversor. Él, sin embargo, se ha esforzado en negar cualquier tipo de interés personal en la misma: "Que no se interprete que tengo interés en la concesión ni en el desarrollo del terreno. Tengo interés en que se haga la concesión y que se haga el desarrollo".