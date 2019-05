Sismo de magnitud de 8 grados sacude Perú

Lima, Perú.

Un sismo de magnitud 8 que sacudió este domingo el norte de Perú dejó al menos un muerto, 11 heridos y decenas de viviendas colapsadas, dijeron autoridades, en un movimiento que también se sintió en Ecuador y Colombia.



El Servicio Geológico de Estados Unidos informó en un reporte preliminar que el movimiento tuvo una profundidad de 110 kilómetros y su epicentro se ubicó a 81 kilómetros al sur este de la localidad de Lagunas, en la región amazónica de Loreto.



El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Perú, General Ricardo Seijas, informó a la radio local RPP que un hombre de 48 años falleció tras el desprendimiento de una roca en su vivienda de la localidad de San Ignacio, en la región norteña de Cajamarca, y que hay 11 heridos en otras zonas afectadas.



Asimismo afirmó que unas 53 viviendas quedaron inhabitables, mientras que fueron afectados cinco colegios, dos centros de

salud y un puente que une las localidades de Tarapoto y Yurimaguas.



El Presidente Martín Vizcarra viajó junto con un grupo de funcionarios a Yurimaguas para evaluar los daños y afirmó al llegar a la zona que se está estableciendo un puente aéreo para atender a los heridos e implementar ayuda humanitaria.



"Este es un sismo de gran magnitud, es el mayor sismo desde hace 12 años, en el 2007", dijo en Lima, antes de partir, en referencia al terremoto de magnitud 7.9 que dejó más de 500 muertos en la región sureña de Pisco.



El sismo se registró horas antes de una reunión de presidentes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el país. El Mandatario de Ecuador, Lenin Moreno, ya está en Lima, y se espera en las próximas horas la llegada del boliviano Evo Morales y el colombiano Iván Duque.



El jefe de Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernán Talavera, dijo más temprano a la radioemisora RPP que el sismo generó el corte de energía eléctrica en las ciudades de Iquitos y Tarapoto; mientras que se reportaron cuarteaduras y caídas de algunas paredes de viviendas en algunas zonas.



"No hay reportes de daños personales, tampoco de daños materiales de consideración hasta el momento", dijo Talavera.



"El evento alarmó a la población limeña por lo prolongado del movimiento telúrico", manifestó.



Según informó el IGP por Twitter el sismo tuvo una magnitud de 7.5 y se produjo a las 02:41 horas locales.



Talavera refirió que se han registrado algunas réplicas pequeñas desde el primer movimiento, pero al ser profundo no se ha producido otro sismo mayor al evento principal.



El Alcalde de Lagunas -lugar del epicentro del sismo-, Arri Pezo, afirmó que el movimiento dejó a oscuras la ciudad y que aún no pueden lanzar un reporte de daños, debido a que no pueden movilizarse.



"La población está en las calles y esperando. Hay daños materiales, pero estamos esperando que haya fluido eléctrico. Ha sido muy desesperante. Duró demasiado", relató a la radio RPP.



El jefe del Instituto de Defensa Civil, Jorge Chávez, dijo por su parte que se ha reportado dos personas heridas sin gravedad en la localidad de Lagunas y otras dos en Yurimaguas.



El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó que está pendiente del fuerte sismo que se sintió también en su país y que provocó el corte de energía en la localidad de Yantzaza.



Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial.