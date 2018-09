Siria derriba avión militar ruso por error

El error fue provocado por acciones irresponsables de Israel, cuyos aviones atacaron el territorio sirio utilizando el avión ruso, el cual regresaba a su base en la provincia de Latakia, como pantalla ante la defensa antiaérea siria, declaró el portavoz de la cartera, general Igor Konashénkov.

"Los pilotos israelíes se escudaron detrás del avión ruso, con lo que lo expusieron al fuego de la defensa antiaérea de Siria", señaló el militar ruso, quien precisó que a bordo del aparato se encontraban 15 militares rusos, y no 14, como se informó en un primer momento.

Explicó ta,bién que los cuatro aviones F-16 israelíes que bombardearon la provincia siria de Latakia crearon de manera premeditada una situación peligrosa para los buques de superficie y aeronaves que se hallaban en la zona.



"El mando aéreo israelí y los pilotos de los F-16 no pudieron no ver el aparato ruso, pues descendía para aterrizar desde una altitud de cinco kilómetros. Pese a ello, premeditadamente cometieron esta provocación", subrayó Konashénkov.



El portavoz de Defensa indicó que Israel no comunicó con la debida antelación al mando de la agrupación rusa destacada en Siria de su planes de ataque y que avisó de este segundos antes de que se produjera, lo que no permitió sacar el IL-20 a una zona segura.



"Calificamos estas acciones provocadoras de Israel como hostiles. Como resultado de estas acciones irresponsables de los militares israelíes murieron 15 militares rusos (...) Nos reservamos el derecho a adoptar acciones de respuesta adecuadas", recalcó el general.



El IL-20, un turbohélice de exploración y lucha radioelectrónica, fue derribado en torno a las 20:00 horas (tiempo local) de este lunes cuando volaba sobre las aguas del Mediterráneo, a unos 35 kilómetros de la costa, rumbo a la base siria de Hamimim, donde Rusia tiene desplegada una agrupación aérea.