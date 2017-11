Sin servicio Telecomm... y sufren los usuarios

Días laborales con local cerrado, como lo son los sábados, tienen que soportar usuarios del servicio de Telégrafos, pues en los últimos días en alusión, el servicio no se ha prestado.

Sin importar que los ciudadanos que requieren el servicio de Telecomm, el personal de esa paraestatal de telecomunicaciones y transferencias, rehusa en iniciar operaciones los días sábados, sin que en algunos casos se notifique a los usuarios, que tienen que esperar hasta el lunes a que se abra la oficina, la cual se ubica en calle 16 de Septiembre, en el Mercado Ejidal.

“Yo viene para mandarle un dinero a mi jefecita que la tengo en el Mante, pero ya tengo aquí más de media hora esperando y no abren, lo malo es que ya me retrase en el trabajo, y no tienen para cuándo abrir”, dijo uno de los señores que espeba la apertura que finalmente no se dio.

Los afectados adujeron que enviar por servicio particular, es más caro.

Durante lo que fue la mañana del sábado, se podía apreciar inactivo el servicio de Telégrafos pues no habría sus puertas.