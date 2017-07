Sin recursos para nuevo Penal de Mina: Bronco

Monterrey, México.- Al reconocer que no hay recursos para construir el nuevo Penal de Mina, el Gobernador Jaime Rodríguez anunció que no insistirá con ese proyecto y en su lugar buscará ampliar y modernizar los centros penitenciarios del Topo Chico, Apodaca y Cadereyta.

Señaló que para esto requieren una inversión aproximada de 3 mil millones de pesos, la mitad de lo que requiere el proyecto de Mina.



Añadió que para realizar esta inversión analizan la posibilidad de recurrir a una Asociación Público Privada (APP), en la que posiblemente se incluya la prestación de servicios dentro de los penales por un monto de alrededor de mil 500 millones de pesos.



Según el Gobernador, el Estado dispone de 600 millones de pesos para invertir en este rubro, y los 900 millones restantes serían aportados por el Gobierno federal.



Sostuvo que durante su visita de la semana pasada al Estado, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció apoyar este esquema.



"Es la tarea que se llevó", dijo el Gobernador en alusión al mensaje que dio aquí el Presidente.



Buscan quitar penales a Secretaría de Seguridad



El Bronco informó que presentará una iniciativa para que el sistema penitenciario deje de depender de la Secretaría de Seguridad y sean ahora responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno.



En entrevista, Rodríguez sostuvo que con el cambio pretenden dar un nuevo enfoque a la operación de los centros penitenciarios, privilegiando la readaptación de los internos.



"Queremos cambiar la administración del sistema penitenciario y que no sea un sistema policiaco, que sea un sistema administrativo", dijo.



"Que nos permita llegar a la rehabilitación, que nos lleve a tener el inventario de la realidad completa, que resolvamos definitivamente el problema de los penales".



El Gobernador no precisó qué leyes serían modificadas, pero señaló que la iniciativa saldrá en los próximos días.