Sin recortes al campo el 2018. Adelantarán ejecución de programas

Cd. Victoria, Tam.- Con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018 el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Tamaulipas, Eduardo Mansilla Gómez, dijo que no se tienen contemplados recortes al campo tamaulipeco.

"La información que tengo hasta ahorita es que Tamaulipas específicamente no sufre recortes en ninguno de sus programas y se apoya a todos los pequeños productores con un poco más, es decir, los programas para pequeños productores vienen con algo de incremento", no obstante el delegado federal no mencionó programas ni montos, "es una excelente noticia para Tamaulipas".

Destacó que a inicios de 2017 la delegación de Sagarpa mantenía un adeudo de mil 200 millones de pesos con un importante número de productores de todo el estado y que al cierre de este año restan 20 millones por ser entregados de los ciclos 2015 y 2016, "nosotros cumplimos en tiempo y forma como lo hemos hecho siempre cuando ha sido necesario".

En ese sentido Mansilla Gómez aclaró que la ejecución de programas para el próximo año será adelantada por lo que a partir del 15 de diciembre se habrá de contar con las bases y reglas de operación de la mayoría de los programas para el campo, agricultura, ganadería y pesca, "la información que tenemos es que las ventanillas se abran a partir del primero de enero".

Mencionó que ya se han sostenido pláticas con diversos productores para que estén preparados con la documentación para hacerla llegar a las ventanillas de Sagarpa y poder recibir los pagos a más tardar finales del mes de marzo, "el 2018 va a ser un año muy corto porque se tienen que detener todos los apoyos a partir del 30 de marzo, después de esa fecha prácticamente se va a detener hasta agosto o septiembre ya que pase el proceso electoral".

Rechazan subejercicios en Sagarpa

Los alrededor de 90 mil productores del estado de Tamaulipas inscritos en distintos programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) han recibido parte de los 3 mil millones de pesos que fueron presupuestados para todo 2017 por lo cual el subdelegado agropecuario de esa dependencia federal, Jorge Luis Zertuche Rodríguez, descartó que hayan subejercicios.

"No tenemos subejercicios, en la delegación cuidamos mucho que toda la tramitología se haga con oportunidad, se turna a las oficinas centrales en México y realmente no tenemos subejercicios por una mala operación de los programas, al contrario siempre cuidamos de tener muy bien documentadas las solicitudes de los productores".