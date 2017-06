Sin lesionados tras incendio en bodega de vinos

NOTICIAS RELACIONADAS Se incendia en bodega de vinos en la delegación Iztacalco

México.- El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, afirmó que no hay reporte de personas lesionadas hasta ahora por elocurrido en una bodega de vinos, ubicada en la calle de Añil, en la colonia Granjas México, en la delegación Iztacalco.

Reiteró que se hizo una evacuación por seguridad en los predios colindantes, "cerca de mil 500 personas están bajo buen resguardo, y se trabaja todavía en sofocar el incendio en su totalidad", indicó en entrevista televisiva.

"No se ha propagado el incendio. Se hizo el repliegue...para garantizar que no fuera a brincar al predio colindante. De hecho es uno de los frentes que está combatiendo el Heroico Cuerpo de Bomberos", e insistió en que sólo está confinado, "aún no está bajo control, porque aún hay flama activa", por lo que los servicios de emergencia aún laboran.

Respecto a si la bodega contaba con las medidas de protección dijo que la Procuraduría será la responsable de investigar las causas que originaron el incidente, toda vez que hay diferentes versiones, desde corto circuito, pero propiamente la procuraduría será la encargada de realizar las investigaciones.

Por otra parte, el jefe de vulcanos, Raúl Esquivel, dijo que el incendio está controlado en un 90 por ciento, sin embargo tardarán aproximadamente unas dos horas para que quede completamente apagado.

Bomberos de la Ciudad de México realizan las labores necesarias para controlar el siniestro que inició alrededor de las 12 horas, y que provocó que vecinos de los alrededores salieran de sus habitaciones cercanas al lugar del incendio.

Paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran en el lugar.