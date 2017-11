SIN ETIQUETA DE ÍDOLO. Cecilio Domínguez, con los pies en la tierra

Ciudad de México

Cecilio Domínguez no quiere recibir tan pronto la etiqueta de ídolo americanista.

El delantero de las Águilas, que el pasado sábado marcó un doblete ante Pachuca, no quiere volverse loco sobre los halagos que le llegan y prefiere hacer oídos sordos para no perder el piso.

“Ya pasó, no me voy a hacer a la cabeza que soy un ídolo, ni que la gente me meta cosas a la cabeza, hay que seguir en este camino, jugar y divertirnos.

“Escucho y veo todo lo que la gente habla de mí, pero no me hago tanto a la cabeza porque eso puede jugar contra mí. Gracias a Dios tengo gente que me mantiene en la tierra. Creo que estamos para grandes cosas”, explicó el paraguayo por la mañana en el Nido de Coapa.

Tras dejar atrás una lesión de hombro que lo dejó fuera una buena parte del semestre anterior, Cecilio espera explotar en el Apertura 2017 de forma definitiva.

“No me voy a guardar nada y quiero jugar todos los partidos, pero sí obviamente soy feliz, soy un hombre que le gusta ponerle alegría, no me gusta estar triste”, dijo el atacante.

Sobre el duelo de mañana ante Atlas por Copa MX, Cecilio destacó la calidad del rival.

“Tenemos plantel para enfrentar al que venga, recién dije que Atlas era un gran equipo, pero nosotros también, tenemos una gran familia y se está notando. Vamos a hablar en la cancha”, puntualizó el guaraní.

No harán menos la Copa MX

>Óscar Jiménez, arquero suplente de las Águilas, y quien hoy saltaría como titular ante los rojinegros, adelantó que no le harán el feo a un torneo que cada vez cobra mayor importancia.

“En este club no hay torneo “A” o torneo “B”, vamos con la mentalidad de ser protagonistas en los dos, tenemos un partido importante mañana y hay que hacerlo bien”, sentenció el guardameta.





Mateus Uribe, nuevo jugador del América

>Las Águilas del América confirmaron a su quinto refuerzo para el Apertura 2017. El colombiano Mateus Uribe se convirtió este martes en nuevo jugador del equipo azulcrema. Después de varios días llenos de rumores, por fin se confirmó el fichaje del futbolista cafetalero con el América.

El mediocampista de 26 años llega proveniente del Atlético Nacional de Colombia, equipo en el que disputó 28 partidos y marcó seis goles.

Deportivo Español de Argentina, Envigado FC y Deportes Tolima, de su país natal, son las anteriores escuadras en las que ha militado el sudamericano.

(El Universal)