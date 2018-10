Sinead O'Connor se convierte al islam y cambia de nombre

Dublín, Irlanda.

La controvertida cantante irlandesa, de 51 años, dio la noticia a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter, en la que también publicó una fotografía en la que aparece llevando un pañuelo tipo hiyab.

"Esto es para anunciar que estoy orgullosa de haberme convertido en musulmana", escribió en la red social, mientras que en un video cantaba el "adhan", la llamada a la plegaria en el islam.



O'Connor cambió legalmente su nombre, el año pasado, a Magda Davitt, por lo que su mensaje al respecto en Twitter, donde su cuenta de usuario es @MagdaDavitt77, pasó casi inadvertido.



"Ésta es la conclusión natural del viaje de cualquier teólogo inteligente. Todo estudio de las escrituras llevan al islam. Lo que hace redundante todas las demás escrituras. Me darán un nombre nuevo. Será Shuhada'", tuiteó la artista.



La noticia cobró protagonismo después de que el imán irlandés Shaykh Dr Umar Al-Qadri publicó en su Twitter un video con Shuhada' Davitt efectuando la declaración de fe del islam.



O'Connor alcanzó fama mundial en los años 90 con el tema "Nothing Compares 2 U", del estadounidense Pince, aunque también es recordada por romper, en 1992, en una cadena de televisión estadounidense, una fotografía del entonces Papa Juan Pablo II, en protesta por los abusos sexuales cometidos contra menores.



Siete años después, se ordenó sacerdote de la orden católica disidente de los tridentinos en una ceremonia celebrada en Lourdes (Francia), tras la que adoptó el nombre de Madre Bernadette Mary.



La Iglesia católica irlandesa dijo entonces que esa ordenación era extraña y absurda.



En los últimos años, la cantante también ha declarado que lucha contra la depresión y que ha tenido a menudo pensamientos suicidas, tras confesar que ella misma fue víctima de abusos en su infancia.



En noviembre de 2015, publicó en Facebook una nota en la que anunciaba que sufría una sobredosis.



La Policía la localizó en aquella ocasión en un hotel de Dublín y la trasladó a un hospital, donde se recuperó tras recibir tratamiento médico.



En mayo de 2016, O'Connor fue declarada desaparecida; después de varias horas la Policía la localizó en la localidad de Wilmette, próxima a Chicago (EU).



Medios estadounidenses informaron entonces que la Policía fue alertada por alguien de su entorno y estuvo tratando su desaparición como un caso de posible suicidio.

