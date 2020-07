Síndrome de la cabaña afectaría a la población

Matamoros, Tam.

El síndrome de la cabaña es un padecimiento que podría experimentar la población luego del prolongado confinamiento a causa del Covid y no es un trastorno mental, sino que es un estado de las emociones y generalmente es una conducta adaptativa, afirmó Elsa Laura Betancourt Peralta.

La encargada del departamento de Salud Mental de la Tercera Jurisdicción Sanitaria precisó que después de que la gente o la persona aprende a lidiar con todos los síntomas que da en un principio como la ansiedad, el mal humor, el insomnio y la depresión, entre otras, se empiezan a adaptar a estos estados de ánimo y lo adoptan como un área de confort.

Destacó que el tiempo avanza y se dan cuenta que ya fue suficiente y que se tiene que regresar poco a poco a la normalidad, pero prefieren quedarse en su área de confort, lo cual no deben permitirse porque el principal síntoma del síndrome de la cabaña, desgraciadamente es el miedo

Betancourt Peralta comentó que es necesario tenerles paciencia e integrarlos paulatinamente a lo que esa persona estaba acostumbrada a hacer pero a pasos pequeños y comenzar a salir aunque sea a la banqueta, permanecer unos minutos y regresar a casa y así sucesivamente volver a adaptarse solo que ahora a la nueva "normalidad".

Explicó que es muy importante que entender que como individuos tenemos que cuidarnos pues por increíble que parezca, a éstas alturas hay gente que no cree, que no entiende porque han tenido la fortuna de que no ha llegado un caso a un familiar o persona cercana, sin embargo estamos viendo que cada vez hay más contagios, hay más rostros conocidos.

El síndrome de la cabaña tiene como característica principal el miedo que es lo que paraliza a las personas y por ende las personas prefieren no complicarse y para no contagiarse permanecen en el confort del hogar, pero con paciencia es importante el poder inducirles el que vayan saliendo y recordando que querían hacer antes de que pasara esto y hacerles ver que incluso en casa se pueden contagiar.