Síndico se opone a recortar ´compe´

Bajarle los ingresos a los trabajadores que ganan poco me parece una decisión incorrecta, una acción incluso insensible Luis Torre Aliyán, segundo síndico del Cabildo victorense

Cd. Victoria, Tam.- El segundo síndico Luis Torre Aliyán se opuso rotundamente al descuento del 20 por ciento a la compensación de casi mil trabajadores municipales, con lo cual, se pretende obtener entre un millón 400 mil y un millón 500 mil pesos que servirían para cubrir déficits presupuestales en el Ayuntamiento capitalino.

"Como lo he manifestado me parece desafortunado que se pudieran afectar los ingresos de todos los trabajadores, hubiera sido mejor evaluar en dónde hay gastos innecesarios, superfluos, que los hay, por citar algunos: arrendamientos de vehículos para uso personal que son carísimos, asesorías externas de costos altísimos, exagerados me atrevo a decir y que de nada han servido a la toma de decisiones".

La participación del síndico fue en sesión virtual de Cabildo de este viernes durante asuntos generales, donde la primera síndico Frida Patricia Escobar Ortiz y los 11 regidores del PAN respaldaron al alcalde Xicoténcatl González Uresti de afectar los ingresos de trabajadores con derecho a compensación; dicha medida de austeridad no fue implementada ni al presidente municipal, síndicos, regidores, o directores de las diferentes áreas.

"No estoy en desacuerdo con que haya una reducción salarial de los que más ganan, ahí sí hay área de oportunidad, no estoy en franco desacuerdo de manera genérica con la acción, ahí hay un área donde cabría la oportunidad de hacerlo, pero hay personal cuyos ingresos me parecen muy limitados y que resulta una verdadera injusticia que se les toque el bolsillo a ellos y sobre todo, cómo trasciende a las familias de Victoria en plena crisis económica provocada por la pandemia", señaló.





SU DESTINO

El ahorro que sería obtenido con dicha medida sería empleado para cubrir adeudos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado con la Conagua, o bien para la compra de despensa y medicamentos para familias vulnerables, versiones encontradas que con anterioridad habían revelado los regidores Horacio Reyna de la Garza del PRI y Francisco Daniel González Tirado de Movimiento Ciudadano; "pero bajarle los ingresos a los trabajadores que ganan poco me parece una decisión incorrecta, una acción incluso insensible", reiteró el síndico Torre Aliyán.