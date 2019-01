Síndico se opone a la privatización

El punto de vista económico considero es el toral, creo que la sociedad no está dispuesta a pagar ni un peso más hasta que no se eleve el nivel de los servicios públicos . Luis Torre Aliyán, segundo síndico

Cd. Victoria, Tam.- Ante la posibilidad de la privatización del servicio dede la, y que este tuviera un costo adicional para la ciudadanía, el segundo síndico Luis Torre Aliyán dijo que si bien existe la posibilidad que el Ayuntamiento recurra a empresas privadas para concesionarlo no había en estos momentos las condiciones para llevar a cabo esa iniciativa.

"Mi posición es la de que no es momento que esto esté en la agenda, hay razones de índole jurídico, de índole cultural y de índole económico sobre todo para no considerar apropiado en este momento el tema de la privatización de la recolección de la basura", apuntó el integrante del Cabildo local.

El alcalde Xicoténcatl González Uresti había mencionado en pasadas entrevistas que consideraba varias opciones para la prestación de ese servicio, una de ellas giraría en torno a una asociación público-privada que involucraría tanto al Ayuntamiento como al Gobierno del Estado y a la iniciativa privada, "el 115 constitucional que es el que establece las atribuciones, las facultades de los municipios, establece entre otras la del tratamiento y todo lo relacionado con los residuos, con la recolección de la basura, se lo establece directamente al Municipio", apuntó el síndico.

Torre Aliyán agregó que tradicionalmente este servicio ha sido prestado a través del Ayuntamiento por lo cual consideró que la ciudadanía no estaría de acuerdo con pagar una cantidad adicional para seguir gozando del mismo, esto sería un golpe a la economía de la población, "el punto de vista económico considero es el toral, creo que la sociedad no está dispuesta a pagar ni un peso más hasta que no se eleve el nivel de los servicios públicos".

Actualmente de 35 camiones recolectores de basura con que se cuenta solamente se encuentran en operación 20, lo cual obliga a la Dirección correspondiente a duplicar la carga de trabajo de estos 20 camiones para poder prestar el servicio a toda la localidad.