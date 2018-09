Sindicato de jugadores Españoles rechazan jugar un partido en Miami

Tras recibir "un informe más detallado" sobre este proyecto de LaLiga, la AFE ha emitido un comunicado en el que señala que ha informado a la "patronal" de que en dicho documento "no se especifican los elementos objetivos concretos y necesarios para poder determinar que no se va a vulnerar lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 37 del Convenio Colectivo".

"Además, AFE recuerda que por el momento no se cuenta con las autorizaciones preceptivas que posibiliten la disputa de dicho encuentro en Estados Unidos", precisa el sindicato, que en el tercer punto del escrito, anuncia que "por todo ello, ante la falta de información mencionada anteriormente", "ha trasladado a LaLiga su no conformidad con la disputa de dicho partido".



LaLiga, ha propuesto que el Girona-Barcelona del próximo 26 de enero se juegue en el estadio Hard Rock de Miami.



La "patronal" de los clubes, que organiza la competición, cuenta con el visto bueno de Girona y Barcelona, pero no con el permiso de la Federación Española, que ha pedido más información, ni del sindicato de jugadores, que tras recabar más detalles, tampoco se ha dado por satisfecho.



En Italia sí apoyan

El presidente del Juventus y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Andrea Agnelli, dijo que la idea de LaLiga de jugar un partido como el Girona-Barcelona fuera del país es algo que ya hacen las mejores competiciones como la NBA y la NFL.

"LaLiga no ha inventado nada, solo repetir lo que hacen los mejores. La NFL y la NBA ya lo hacen y en otras asociaciones la Supercopa también se ha jugado fuera del país. Al jugar en Estados Unidos es importante estar seguro de que alcanzas una audiencia global, por eso algunos clubes lo hacen en verano", señaló en su intervención en el "World Football Summit" que se celebra en Madrid.