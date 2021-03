Sindicato de COMAPA Mante solicita intervención de gobierno

Cd. Victoria, Tam.- Integrantes de la planilla Roja del Sindicato de Trabajadores de la COMAPA en Mante acudieron a esta capital para solicitar la intervención del Gobierno del Estado con el fin de solucionar el problema interno que vive la empresa operadora del agua potable, ya que -desde hace dos meses- el organismo gremial se halla paralizado al no contar con una dirigencia reconocida oficialmente.

"Queremos que se nos extienda un documento en el cual no queremos que el sindicato esté acéfalo, prácticamente va para dos meses en el cual no hay dirigencia, hay una controversia lo de las votaciones, hay impugnaciones y lo que queremos es que el Gobierno nos apoye porque estamos indefensos todos los trabajadores... independientemente del grupo que sea, todos somos trabajadores y tenemos derechos los cuales no queremos que se violen", informó el candidato de la planilla Roja, José Juan Martínez Rodríguez.