Sindicato aprueba acuerdo con escuelas de Chicago para regresar a clases

El sindicato dijo que 13.681 miembros votaron para aprobar el acuerdo y 6.585 votaron en contra. En un comunicado, el sindicato describió el acuerdo como el "límite absoluto al que CPS estaba dispuesto a llegar en la mesa de negociaciones para garantizar un número mínimo de barandas para cualquier apariencia de seguridad en las escuelas".

Noticia Relacionada Apuntan a policía y justicia por feminicidio en Argentina

El presidente del sindicato, Jesse Sharkey, también criticó el acuerdo en un correo electrónico a los miembros que fue publicado por el sindicato.

“Este plan no es lo que ninguno de nosotros merece. Nosotros no. No nuestros estudiantes. No a sus familias ”, decía el correo electrónico. "El hecho de que CPS no pudiera retrasar la reapertura unas pocas semanas para aumentar las vacunas y los preparativos en las escuelas es una vergüenza".

Pero en un comunicado, la alcaldesa Lori Lightfoot y la directora ejecutiva de CPS, Janice Jackson, defendieron el acuerdo y dijeron que "garantiza que las familias tengan opciones para elegir el aprendizaje en persona y hacer un plan que sea mejor para ellos".

Además, después de semanas de señalar los $ 100 millones que se han gastado para hacer que las escuelas sean seguras, Lightfoot y Jackson dijeron que el voto en sí del sindicato “reafirma la solidez y la equidad de nuestro plan, que brinda a las familias y empleados certeza sobre el regreso a las escuelas y garantiza los mejores protocolos de seguridad y salud posibles ”.

La primera ola de estudiantes y personal, en prekínder y educación especial, debe regresar el jueves, y los padres aún tienen la opción de aprendizaje remoto. Esos estudiantes regresaron brevemente el mes pasado , pero luego se detuvieron en medio de la escalada de la lucha con el sindicato, que votó a favor de continuar la enseñanza a distancia y rechazó los planes del distrito.

Otros estudiantes de K-8 regresarán en las próximas semanas para recibir instrucción limitada en el aula, y los maestros regresarán antes que los estudiantes. Los estudiantes de K-5 regresarían el 1 de marzo, y el personal regresaría el 22 de febrero. Los estudiantes de los grados 6-8 regresarían el 8 de marzo, y los maestros regresarían el 1 de marzo. No se han establecido planes para los estudiantes de secundaria, que continuarán en línea. aprendizaje.

Se desconoce cuántos estudiantes regresarán a la escuela en las próximas semanas. Pero algunos padres dicen que no están convencidos de que las escuelas sean lo suficientemente seguras para enviar a sus hijos de regreso.

"No importa cómo hayan intentado convencernos, pusieron todo esto en las escuelas para que estuvieran seguros, no creemos que estén seguros todavía", dijo Joseph William, cuyos cinco hijos de entre 6 y 6 años 14 asisten a escuelas públicas de la ciudad. “En las comunidades negras y pardas del West Side y el South Side, algunas escuelas no eran seguras antes de la pandemia y ahora ¿están todas a salvo? Esta no es una oportunidad que esté dispuesta a correr con mis bebés ".

Aún así, dijo William, estaba contento de que hubiera un acuerdo porque ayudará a los padres que no pueden permitirse económicamente quedarse en casa con sus hijos por más tiempo.

Las conversaciones sobre la reanudación de la instrucción en el aula desde que se volvió completamente remota en marzo pasado han sido acaloradas en medio de debates en todo el mundo sobre la reapertura de las escuelas. Lightfoot había advertido a los maestros que serían excluidos de los sistemas del distrito si no se presentaban a trabajar. El sindicato respondió con amenazas de huelga.

Los funcionarios de las Escuelas Públicas de Chicago han insistido en que es seguro tener clases en persona con protocolos establecidos, como usar cubiertas para la cara y un plan de seguridad que incluye miles de filtros de aire en el aula. Los funcionarios del distrito y Lightfoot han dicho que la instrucción remota está dejando atrás a muchos, en particular a los estudiantes negros y latinos que constituyen la mayoría del distrito de aproximadamente 340.000 estudiantes.

El sindicato sostiene que los planes del distrito se quedan cortos en la protección de los maestros y que no hay suficientes estudiantes interesados en regresar al personal completo de más de 600 escuelas. El sindicato votó anteriormente para desafiar las órdenes de regresar a clases y continuar enseñando de forma remota.

Las primeras encuestas a los padres mostraron que alrededor de 77,000 estudiantes estaban interesados en regresar a clases. Cuando la escuela en persona se reanudó brevemente el mes pasado para los estudiantes de educación especial y prekínder, la asistencia de los estudiantes fue aproximadamente el 19% de los elegibles.