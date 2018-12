Sindicalizados se salvan del recorte en el SAT

Ciudad de México

Trabajadores de base no han sido despedidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijeron fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda.

Aseguraron que los empleados sindicalizados no han sido afectados por los despidos; explicaron que se "mantienen alerta" para evitar que los compañeros de base sean separados de su cargo.

Resaltaron que sus colegas de confianza no están afiliados al sindicato, por lo que no pueden intervenir en su defensa o en la reinstalación de su puesto. Destacaron que los empleados por honorarios son contratados para prestar algún servicio y pueden ser despedidos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización, ni el pago de aguinaldo ni vacaciones.

"Los trabajadores de confianza no tienen ningún beneficio y pueden ser despedidos en cualquier momento. A ellos no los rige la ley que a los trabajadores de base al servicio del Estado, uno de base cuando es despedido injustificadamente es cuando el sindicato los defiende; sin embargo, cuando es de confianza no lo tienen", señalaron. Especialistas pidieron modificar la legislación laboral para brindar mayor protección a los sujetos de confianza y evitar su despido sin ningún tipo de indemnización.

Ante el despido de cientos de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, abogados laborales consultados consideraron que esta coyuntura debe aprovechar se para regular a este tipo de empleados y que se les otorguen las prestaciones de los compañeros asalariados.