Sindicalizados del Hospital General siguen pie de lucha

A la par con lo que será la visita hoy de la secretaria de salud Gloria Molina, el ramo sindical del Hospital General se mantienen en pie de lucha, debido a la falta de servicios médicos especializados y carencia de medicinas que en muchas de las ocasiones los tienen que costear por cuenta propia y las cosas van de mal en peor.

Abordada este miércoles por el reportero la dirigente sindical doctora Ana Minerva Hernández quien representa en promedio a 167 empleados que conforman el sindicato, manifestó con cierta tristeza como es de que ya el pendón colocado a la entrada esta a punto de caerse y es fecha en que no han sido escuchados mucho menos atendido en sus peticiones.

"Difícil para nosotros como trabajadores sindicalizados se ve que nos vayan a atender, creo que las cosas hasta van de mal en peor seguimos careciendo de servicios médicos de calidad y esto de plano no tiene para cuando".

Esperan que sin embargo no solamente asista al Hospital General para tomarse la fotografía del recuerdo, sino que también les traiga noticias buenas a ellos como parte sindical por que las cosas no marchan nada bien, agregó.

También quienes cuentan con el Seguro Popular esperan que finalmente se ponga en marcha la moderna ambulancia para los servicios de traslados, y no tengan que seguir batallando pagando por el servicio a particulares cuando en Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos no les pueden brindar el servicio, y no que se siga manteniendo la unidad como si fuera una caricatura o de adorno.