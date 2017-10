Sin definir todavía tipo de cultivo

Matamoros, Tam.

Mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no de a conocer de manera oficial cual será la asignación del recurso para uso agrícola para el ciclo de temprano 2017-2018, los productores de maíz del Distrito 025 no pueden decidir si continuarán con este mismo cultivo o se ven obligados a sembrar sorgo si no cuentan con agua suficiente.

Rogelio García-Moreno Garza, presidente de la Asociación Agrícola Local de Matamoros aseguró ayer que afortunadamente en este mes se registraron algunas lluvias que permitió que en los predios ya preparados se captara humedad, pero que esta no es suficiente para poder realizar con optimismo las labores de siembra.

“Tenemos que ver primero qué es lo que nos va a mandar la Conagua, creemos que esto podría ser en los primeros días de noviembre y partir de ahí, porque depende de la dotación que se autorice para la zona norte como podemos empezar a hacer los planes de siembra y riego, porque la mayoría de la superficie ya está lista”, dijo.