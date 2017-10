Sin compras de pánico del billete verde

Afortunadamente no se han registrado compras de pánico de dólares en los últimos días en que la cotización se ha ido al alza debido a la inestabilidad en más negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Jorge Aguirre Vázquez, empresario de casas de cambio, señaló que a nivel doméstico no ha impactado el alza que se ha registrado en el dólar, que son los clientes que pudieran hacer este tipo de compras, temiendo que vaya a subir más la cotización.

"De hecho en estas semanas Todavía no tenemos mucha demanda y eso beneficia a que no suba tanto o no siga subiendo, porque la compra y venta está estable y no se ven grandes movimientos", dijo.

Matamoros, Tam.