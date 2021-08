Sinaloa detecta cuatro casos de hongo negro; dos ya fallecieron

Entrevistado por representantes de los medios de comunicación locales, recordó que no es una enfermedad nueva en el estado, pero reconoció que los casos se agravaron durante la pandemia de covid-19.

También explicó que se presenta en pacientes con padecimientos crónico-degenerativos.

No obstante, reconoció que estos pacientes también tenían coronavirus, aunque aseguró que no existen vínculos y no es motivo de preocupación.

Indicó que los fallecidos padecían diabetes y murieron por complicaciones de la enfermedad covid-19. Los otros dos están estables, hospitalizados, aislados y responden positivamente al tratamiento.

Señaló que se han registrado 66 mil casos de covid-19 en la entidad y sólo cuatro han desarrollarlo mucomicosis; una cifra muy baja, añadió.

"No es para causar una alerta o alarma epidemiológica. Es una enfermedad que tiene muchos años de existir, se presenta en pacientes inmunocomprometidos, en los diabéticos, en los que toman inmunosupresores, etcétera", indicó.

El 3 de junio se anunció el primer caso de mucormicosis causada por el "hongo negro" en un paciente enfermo de covid-19 hospitalizado en el Hospital General de Zona 71, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

¿Qué es el hongo negro?

Este hongo negro es un moho que se crea en ambientes húmedos como la tierra, la composta, tortillas con moho, pan viejo, etcétera.

Afecta a los enfermos de diabetes y personas con el sistema inmunodeprimido, como los pacientes en recuperación de covid-19, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de la India, también puede afectar a consumidores de esteroides y a quienes padecen comorbilidades como cáncer o trasplantes de órganos. "Esto no significa que todos los pacientes de covid-19 se vayan a infectar por mucormicosis", aseguró el Ministerio de la India en un comunicado, el 14 de mayo pasado.

No se contagia de persona a persona, sino porque la persona respira las esporas del hongo que puede estar presente en el medio ambiente y le puede afectar los senos paranasales, los pulmones, la piel y tener síntomas como hinchazón facial, fiebre, úlceras en la piel y lesiones negras en la boca.

"La enfermedad comienza a manifestarse como una infección de la piel en las bolsas del aire situadas detrás de la frente, la nariz, los pómulos, entre los ojos y los dientes. Luego se extiende a los ojos, los pulmones e incluso al cerebro. Produce ennegrecimiento o decoloración sobre la nariz, visión borrosa o doble, dolor en el pecho, dificultades para respirar y tos con sangre", destacó el Ministerio de la India.