Sin visitas de nuevos inversionistas

Matamoros, Tam.

Aún y cuando se cuenta con una agenda de inversionistas para invitarlos a conocer Matamoros y que hagan su aportación de capital apostándole a esta ciudad, no se han tenido visitas nuevas de inversionistas, afirmó María del Carmen Cadena.

La presidenta del Comité para el Desarrollo Económico de Matamoros, señaló que lo poco que ha llegado ya se tenía programado, es decir, se trata de empresas que ya lo único que les faltaba era la inauguración de la misma y citó como ejemplo de ello a Nordex que hace dos semanas iniciara operaciones.

Resaltó que Codem no se va a detener en la promoción de la ciudad, pues dijo que si bien hay incertidumbre, también es cierto que se tienen buenas oportunidades de negocio.

Manifestó que si hay algo que les preguntan los posibles inversionistas es si la situación laboral que se presentó a inicio de año no se iba a volver a presentar, cosa que desafortunadamente no se puede garantizar que no ocurra.

Pese a ello reiteró que en Codem no van a parar en la promoción de la ciudad para la atracción de la inversión.