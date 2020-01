Sin visa ¡por no confesar!

A veces las cosas no salen como lo planeas.La comediante Nora Velázquez, famosa por su personaje de Chabela, explicó que no puede acudir a Estados Unidos debido a que las autoridades le retiraron su visa.

En una entrevista con el programa De primera mano, la actriz reveló que su visa de trabajo se había vencido y debido a un compromiso laboral acudió a dar un show con visa de turista.

LA CASTIGAN

"Me castigaron 5 años por haber cometido el error de entrar a trabajar con visa de turista", dijo la comediante.

Sin embargo, también dijo que lo está tomando con tranquilidad y está revisando los trámites correspondientes.

"Puedo pedir un perdón para que me den una visa de turista, pero de trabajo no creo que me la den hasta después de los 5 años", aclaró.

También compartió que aunque perder el ingreso de los shows que daba en Estados Unidos la afectó, "me dolió mucho y yo solita me dije, ´pues acepta la realidad´".

Sin embargo dijo que lo que más le dolía era estar alejada del público latino en EU, que continuamente busca a los comediantes mexicanos.