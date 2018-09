Sin vida hallan a dirigente de Derechos Humanos

Una dirigente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue encontrada sin vida en el baño de su domicilio por familiares, autoridades ministeriales presumen que se trate de una muerte por causas naturales.



Los hechos se registraron alrededor de las 8:45 horas de ayer en una vivienda ubicada en la calle 14 con bulevar Las Fuentes, de la colonia Aztlán.

La víctima fue identificada como María Candelaria (N), de 58 años, con domicilio en ese mismo lugar y fue localizada por sus familiares quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Hasta el sitio arribaron peritos de la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y elementos de la Policía Investigadora.

Las autoridades ministeriales practicaron las diligencias en el lugar del los hechos y se entrevistaron con el esposo de la occisa quien proporcionó más detalles del caso.

Los criminólogos informaron que el cadáver de la mujer no contaba con huellas de violencia, que todo apuntaba a que se trataba de una muerte por causas naturales.

Agregaron que como la mujer no tenía antecedentes resientes de enfermedades y que no contaba con un médico particular que certificara el deceso por lo que tuvieron que trasladar el cuerpo a la morgue para aplicarle la necropsia de ley.

Los policías investigadores practicaron las entrevistas correspondientes e informaron a la Fiscalía de turno sobre el hecho para que iniciara una carpeta de investigación.

Lugar. Familiares y amistades de la víctima fueron entrevistados por las autoridades ministeriales.