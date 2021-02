Sin ver ganancias por ´Día del Amor´

Por ello, no han solicitado más productos a sus proveedores y solo trabajarán con lo habitual.

"No queremos arriesgarnos a que se nos quede la flor o que luego tengamos que rematarla; lo mismo pasó el Día de las Madres. Sí tuvimos ventas, no lo vamos a negar, pero no se vieron reflejadas en ganancias", dijo María Estrada, de la colonia Bermúdez.

Noticia Relacionada Reynosa: más población pero menor crecimiento

La poca expectativa es compartida por las representaciones locales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y por la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), quienes han reconocido que esto obedece a la situación del Covid-19, y a que las parejas o familias priorizan el recurso para comprar y pagar servicios básicos.