Sin vacuna de sarampión, no están protegidos los niños en México

El 2 por ciento de los 39.2 millones de niños que hay en México, equivalente a 784 mil infantes, no está vacunado contra el sarampión, señaló Jorge Vidal, director de programas de Save The Children.

En el País, la cobertura de vacunación contra el sarampión es de 98 por ciento, por lo que el 2 por ciento restante corresponde a menores que no han recibido el biológico, explicó Carmen Espinosa, encargada del área de infectología del Hospital General de México.

Entre los motivos por los que ese porcentaje de niños no ha sido vacunado destacan que viven en zonas marginadas o no tienen acceso a cobertura de salud, apuntó.



También hay un porcentaje sin recibir las dosis porque sus padres deciden no vacunarlos, indicó en conferencia de prensa.

"Muchos de los niños no vacunados estudian en escuelas privadas, donde no es requisito presentar la cartilla de vacunación", mencionó.

A decir de María Josefina Menéndez, directora general de Save The Children, los sectores con más resistencia a las vacunas son de niveles económicos altos y con acceso a información digital.



Sin embargo, recordaron los especialistas, en la red puede difundirse información incompleta. Un ejemplo es que varias personas supieron sobre un estudio académico que relacionaba la vacuna del sarampión con el desarrollo de autismo, pero no se enteraron que más tarde otros estudios comprobaron que no hay relación alguna entre esas enfermedades y que la vacuna es segura.



Menéndez subrayó que es importante mantener las altas tasas de vacunación, ya que los biológicos pueden evitar muertes por enfermedades infecciosas y lograr que algunas sean eliminadas del mundo.



La semana pasada, la Secretaría de Salud detectó en el País cuatro casos de sarampión asociados a importación.

Ante esa situación, los ponentes llamaron a las personas a seguir vacunándose para evitar el resurgimiento de enfermedades infecciosas que se consideran controladas.