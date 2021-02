Sin vacuna no hay regreso a clases

Los maestros de Tamaulipas no regresarán a clases presenciales si la autoridad no garantiza dos peticiones: la vacunación al personal de las escuelas y las condiciones sanitarias para el regreso seguro a las aulas.

"A raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el riesgo que representa un contagio masivo, los maestros de Tamaulipas no regresarán a las aulas hasta en tanto se garantice la salud de los alumnos y los trabajadores de la educación".

Dijo que la actividad educativa no se ha detenido en Tamaulipas, pues continúan con las clases a distancia: "si el maestro no está vacunado, no hay regreso a las escuelas, el Maestro Alfonso Cepeda Salas (dirigente nacional del SNTE), ha sido muy claro y firme en el sentido de que no se regresará a las aulas hasta en tanto sean vacunados los trabajadores de la educación, sobre todo por el contacto que se tiene con muchos alumnos", destacó.

Reconoció que nunca será igual el rendimiento del maestro y alumno en lo que se refiere a la educación a distancia, pero también es cierto que la vocación de los maestros en la escuela pública ha quedado demostrada en todos los sentidos al trabajar, sin interrupción y a todas horas en la educación de sus alumnos cumpliendo con los protocolos marcados por la autoridad de salud del Estado y la Organización Mundial de la Salud.