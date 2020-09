Sin vacuna no hay 'normalidad económica', dice Herrera

Ciudad de México.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que no se podrá retomar una dinámica económica con toda la capacidad mientras no se tenga una vacuna contra el nuevo coronavirus, y que la estimación de crecimiento para el próximo año no es contingente a ésta.

"El tema de la vacuna fue dicho en otro contexto, mientras no exista una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales. No es que no esté operando, o que tengamos el cierre duro de abril y mayo.

"Hay algunos sectores como gimnasios que se hacen en espacios cerrados donde no están operando todavía. Esos sectores y poder retomar una dinámica económica con toda la capacidad, eso se va a dar cuando se tenga una vacuna, pero el estimado del 4.7 por ciento no es contingente a la vacuna", señaló en conferencia matutina.

El titular de Hacienda rechazó que el estimado de crecimiento para 2021 sea optimista ante las condiciones económicas derivadas de la pandemia, y afirmó que se trata de una proyección responsable.

"No, en realidad no es un estimado muy optimista, si piensas que va a haber una caída del 8 por ciento y sobre esa caída un crecimiento del 4.7 por ciento, ni siquiera nos pone en los niveles de crecimiento en los que estábamos en 2019, nos parece que es una estimación responsable.

"Y lo que sí estamos conscientes es que lo que va a ir condicionando que los sectores vayan reactivando es el ritmo de la pandemia. Nos tiene tranquilos como va hoy, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura desde el 1 de junio. Hay una clara tendencia decreciente en los contagios", agregó.

Descarta AMLO afectación a convenio con AstraZeneca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una afectación al acuerdo que se tiene con AstraZeneca, luego que la farmacéutica suspendió la última fase de pruebas de su potencial vacuna para el Covid-19 después de una reacción adversa en un voluntario del estudio.

"La misma empresa y la Universidad de Oxford decidieron analizar bien la reacción que produjo en la práctica esta vacuna. Ellos asumieron de que había que estudiar más sobre el caso, sobre la reacción que produjo y van a informar.

"De todas maneras tenemos nosotros otras opciones. Que lo sepa la gente, que lo sepa el pueblo, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación para tener la vacuna a tiempo. No cambia, no varía el que se haya presentado esta situación", señaló.