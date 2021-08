Sin vacuna, 92% de hospitalizados 

"Científicamente no hay ninguna información que avale que se puedan vacunar en menos de un año con dos vacunas diferentes, eso es lo que la Federación nos ha dado, son lineamientos federales, no tenemos lineamientos estatales porque todo el tema de la vacunación es un programa federal ", aclaró la secretaria, "a título personal, mi respuesta es ´no´, no se deben aplicar dos vacunas diferentes en menos de un año".

Cd. Victoria, Tam .- El 92.3 por ciento de los pacientes hospitalizados por males relacionados con la COVID-19 no cuenta ni siquiera con la primera dosis de esta vacuna por lo que la titular de la Secretaría de Salud estatal , Gloria de Jesús Molina Gamboa, invitó a la población a vacunarse pero advirtió no combinar diferentes tipos de vacunas buscando gozar de una mayor protección.

Si ya tenemos una vacuna cualquiera de las que sean que están en el país, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik... debemos de respetar los lineamientos que marca la Federación para la aplicación de las dosis* Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud de Tamaulipas

"Científicamente no hay ninguna información que avale que se puedan vacunar en menos de un año con dos vacunas diferentes, eso es lo que la Federación nos ha dado, son lineamientos federales, no tenemos lineamientos estatales porque todo el tema de la vacunación es un programa federal", aclaró la secretaria, "a título personal, mi respuesta es ´no´, no se deben aplicar dos vacunas diferentes en menos de un año".

Recordó que, al viernes de la semana pasada, fueron aplicadas dos millones 645 mil 884 vacunas entre los diferentes grupos de edades en todo el estado de los cuales, un millón 65 mil 246 tamaulipecos ya cuentan con sus esquemas completos de vacunación lo que equivale a un 28.9 por ciento de la población total, lo cual asciende hasta un 41.7 por ciento considerando a la población recién vacunada de 18 años en adelante.

"Me baso en que son vacunas aprobadas por emergencia, son vacunas que no tienen todas sus fases completas para estar autorizadas para la venta al público, por eso no se venden, creo que debemos de ser bastante responsables en ese tema", indicó, "si ya tenemos una vacuna cualquiera de las que sean que están en el país, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik... debemos de respetar los lineamientos que marca la Federación para la aplicación de las dosis".

Recalcó la importancia de la vacuna antiCOVID-19 sea cual sea su formulación y marca, destacó que, de 648 pacientes hospitalizados actualmente con esta enfermedad 598 no cuentan con alguna dosis de la vacuna mientras que los 50 casos restantes padecen alguna condición adicional que se complicó por esa enfermedad, "la vacuna sí va a evitar que te dé un cuadro severo de la enfermedad y evitar que llegues al hospital, los que están ahorita hospitalizados en su mayoría no tienen ningún tipo de vacuna".