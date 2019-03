Sin trámites para crear policías municipales

Es probable que algún alcalde lo considere, pero formar una policía no es cuestión de que ahorita se va a formar, necesita al menos esperar en un año todas las leyes que se tienen que cumplir Augusto Cruz Morales, secretario de Seguridad Pública

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de que municipios como Victoria y Tampico han manifestado interés en contar con cuerpos propios dePública para el próximo año el secretario dePública, Augusto Cruz Morales, dijo que hasta el momento no se cuenta con solicitudes de parte de gobiernos municipales para iniciar trámites para la creación de la Policía de Proximidad Municipal.

"Hasta ahorita somos un mando único, la mayoría está en ese acuerdo, y no tengo una solicitud para que haya policías municipales pero eso depende de ellos y de todo lo que eso conlleva, formar una policía no es fácil", recalcó el contralmirante, "es probable que algún alcalde lo considere, pero formar una policía no es cuestión de que ahorita se va a formar, necesita al menos esperar en un año todas las leyes que se tienen que cumplir".

Esto incluye el proceso de reclutamiento y los requisitos que demanda la ley, por ejemplo, para los permisos para portación de arma de los nuevos elementos de la Policía de Proximidad, por otro lado recordó que en este proceso existe entre un 40 y un 50 por ciento de rechazo de los aspirantes que se sujetan al proceso de evaluación y control de confianza para elementos de la Policía Estatal, lo cual aletarga más el proceso de contratación.

Durante el 2018 se inscribieron alrededor de mil 500 cadetes como aspirantes a agentes de la Policía Estatal de los cuales solo 936 lograron graduarse en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, para este año se tiene contemplada una meta similar en la cual en los primeros tres meses del año se han graduado alrededor de 200 nuevos policías estatales y 250 más siguen en la Universidad, el proceso de Evaluación y Control de Confianza se lleva a cabo en el C3.

Finalmente recordó que del total de los recién egresados de la USJT el 20 por ciento es personal femenino, es decir, 187 de los 936 nuevos elementos de la Policía Estatal graduados durante 2018 son mujeres, "este mes que viene, a inicios, vamos a tener otra graduación más donde la participación de las damitas es grato, hay bastante mujer que está participando".